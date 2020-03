Het is eindelijk eens stil op de Wallen van Amsterdam

Mensen die willen weten hoe de Wallen eruit zien zonder prostitutie doen er verstandig aan snel een kijkje te nemen in de bekendste rosse buurt van Nederland. Het is plotseling stil in het gebied dat door een ombudsman twee jaar geleden als een wetteloze jungle werd omschreven. De rode lichten schijnen nog, maar er staat nauwelijks meer een prostituee achter het raam.

“Ook seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf 18.00 uur”, kondigde minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zondag rond 17.30 uur aan tijdens een nu al historische persconferentie in Den Haag. Zijn boodschap bleek zo’n twee uur later duidelijk overgekomen op de Wallen van Amsterdam. Bekende sekstheaters als Casa Rosso, de Bananenbar en Moulin Rouge hadden zondagmiddag hun deuren al gesloten. De prostituees van de dagploeg voor de honderden ramen werden ook niet meer afgelost.

Bijna alles is dicht in het gebied tussen de Zeedijk en de Warmoesstraat. Kroegen hebben hun deuren gesloten, net als de vele restaurants. Alleen souvenirwinkels en gokhallen hopen nog klandizie. Tegen beter weten in, lijkt het wel. Want het nieuws heeft zich snel verspreid via internet. Het is eindelijk een keer geen filelopen op de Oudezijds Achterburgwal en de vele aangelegen straatjes en steegjes. Het is stil, heel stil.

Kevin uit Newcastle heeft nog net wat joints kunnen kopen bij coffeeshop Jolly Joker. “Daar stond rond kwart voor zes een flinke rij en een kwartier later moesten ze echt dicht”, zegt hij. “Het is gelukkig niet de eerste keer dat ik in Amsterdam ben. Maar ik had me iets anders van deze zondagavond voorgesteld. Maar goed, we hebben wiet en net bij de supermarkt op de Nieuwmarkt veel drank gekocht. Dan moeten we het maar op de hotelkamer gezellig maken.”

Een groep voetbalsupporters van het Duitse 1. FC Magdeburg heeft een rondleiding op de Wallen geboekt. “Dat hebben wij weer”, zegt Peter. “Ik heb nog geen vrouw achter het raam gezien. Het is wel leuk om iets te horen over de geschiedenis van deze buurt. Maar we hadden er ons toch wel iets anders van voorgesteld.”