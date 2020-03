Rechtbanken en gerechtshoven vanaf dinsdag dicht

De rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gaan vanaf dinsdag dicht vanwege het coronavirus. Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten. Publiek is niet welkom. Dat heeft de Rechtspraak besloten.

Voorbeelden van urgente zaken zijn bijvoorbeeld zaken over de voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals een uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling. Waar mogelijk zullen deze rechtszaken plaatsvinden met gebruikmaking van videocalls of telefonisch horen. Als fysieke komst naar het gerechtsgebouw noodzakelijk is, zullen daar passende maatregelen voor worden genomen.

De Nederlandse Verenigingen van Strafrechtadvocaten NVSA en de NVJSA drongen eerder deze zondag al aan op sluiting.