RIVM: kinderen mogen met vriendjes spelen

Nu de kinderen allemaal vrij zijn van school vanwege het coronavirus, vragen veel ouders zich af of ze nog wel met vriendjes mogen spelen. Volgens een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mag dat. “Kinderen kunnen gewoon met elkaar spelen. Zo lang je maar niet gelijk met dertig mensen bij elkaar komt. Blijf je gezonde verstand gebruiken.”

Volgens de woordvoerder spelen de kinderen niet zo’n grote rol bij het verspreiden van het coronavirus. Ze mogen dan ook zowel binnen als buiten met vriendjes spelen, zegt hij.

Zondag werd bekend dat alle scholen en de kinderopvang tot en met 6 april de deuren moeten sluiten in de strijd tegen verdere verspreiding van het virus. Alleen voor scholieren met ouders die in cruciale sectoren werken, zoals de gezondheidszorg en de hulpdiensten, wordt opvang geregeld.

Utrecht heeft alle speeltuinen die in beheer zijn van de gemeente gesloten. Dat levert op sociale media wel wat verwarring op. Mogen kinderen spelen in een openbare speeltuin waar geen hek voor zit, vragen mensen zich af. Corona weerhoudt overigens veel kinderen er niet van om binnen te blijven. In allerlei speeltuinen wordt druk gespeeld. Consultatiebureaus in Utrecht blijven gewoon open.