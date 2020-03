Bachvereniging schrapt voor eerst sinds 1945 Matthäus-Passion

De jaarlijkse uitvoeringen van de Matthäus-Passion van de Nederlandse Bachvereniging, in Naarden en elders, gaan deze keer niet door als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Ook andere concerten, de zogenoemde Lamentaties, worden afgelast. De annuleringen betreffen de hele uitvoeringsperiode van 28 maart tot en met 11 april.

De Matthäus-Passion van de vereniging is slechts één keer eerder niet uitgevoerd, namelijk in 1945, aldus de organisatie. Die zou het zeer op prijs stellen als mensen die kaarten hebben aangeschaft, het aankoopbedrag niet terugvragen, maar (deels) ten goede laten komen aan de musici, die nu flink wat inkomsten mislopen. “Alle vorm van steun om hen hierin tegemoet te komen is welkom.”