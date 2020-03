Nederland krijgt mondkapjes en handschoenen van Chinese airlines

China Eastern Airlines, China Southern Airlines en Xiamen Airlines schieten KLM en Nederland te hulp in de strijd tegen het nieuwe coronavirus door handschoenen en mondkapjes te sturen. KLM schenkt de mondkapjes en handschoenen op zijn beurt aan het Erasmus MC en andere zorginstellingen in ons land waar een tekort aan de beschermingsmiddelen is.

Een Xiamen Airlines-vliegtuig met 80.000 mondkapjes en 50.000 handschoenen, geschonken door de Chinese partners van KLM, landde woensdagochtend op Schiphol. De eerste zending is in ontvangst genomen door KLM-topman Pieter Elbers en Erasmus MC-bestuursvoorzitter Ernst Kuipers. “Dit soort leveringen onderstreept het grote belang van luchtverbindingen in het algemeen en die met China in het bijzonder”, aldus KLM.