Opening Tulp Festival Amsterdam geschrapt

Vanwege de maatregelen om de corona-uitbraak in te dammen, is de opening van het jaarlijkse Tulp Festival Amsterdam op 31 maart afgelast. Dat melden de organiserende stichting en de Hermitage Amsterdam.

De opening zou samenvallen met het begin van de expositie ‘5 eeuwen tulpen in 100 soorten’ in de binnentuin van de Hermitage. Die wordt mogelijk verplaatst naar een andere locatie.

De half miljoen tulpen die op tientallen locaties in de volle grond en in kuipen en schalen zijn neergezet, blijven gewoon staan. “Op dit moment gaan we er nog vanuit dat de tulpen gedurende de maand april het straatbeeld zullen opfleuren”, aldus de Stichting Tulp Festival.

Het bloemenfestijn is een initiatief van tuinontwerper Saskia Albrecht. Er doen scholen, winkeliers, bedrijven, instellingen en musea mee.