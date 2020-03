Veel paasvuren voor tweede jaar op rij geschrapt

Heel veel paasvuren in het noorden en oosten van het land gaan dit jaar weer niet door. Ditmaal wordt de eeuwenoude traditie getroffen door maatregelen vanwege de coronacrisis in Nederland. Vorig jaar mochten honderden paasvuren niet ontstoken worden vanwege droogte en harde wind.

In alle veiligheidsregio’s in het land geldt tot 6 april een noodverordening vanwege de coronamaatregelen. Veel gemeenten en ook paasvuurbouwers houden er rekening mee dat die noodverordening zeer binnenkort wordt verlengd tot na Pasen. In dat geval is een bijeenkomst als een paasvuur verboden, omdat daar veel te veel mensen bij elkaar komen. Bovendien moet de opbouw van de houtbergen deze week beginnen en dat is onder de noodverordening ook niet toegestaan.

Onder meer het paasvuur in het Overijsselse Espelo gaat niet door. De bouwers van dit vuur strijden elk jaar met Dijkerhoek om de hoogste paasbult van Nederland. Het vuur in het Sallandse Dijkerhoek is nog niet afgelast, maar er mag geen hout worden aangeleverd.

Paasvuren behoren tot het immaterieel erfgoed van Nederland. In Drenthe werden de paasvuren vrijdag al verboden.