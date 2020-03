Inzamelpunt medische hulpmiddelen: ook vuurwerkbrillen welkom

In het MartiniPlaza in Groningen is maandag een inzamelpunt geopend voor medische hulpmiddelen. Mensen en bedrijven uit Noord-Nederland die hulpmiddelen willen doneren om de ziekenhuizen en andere zorginstellingen in het noorden van het land te helpen, kunnen daar vanaf nu iedere middag terecht.

Het gaat bijvoorbeeld om professionele mondmaskers, wegwerphandschoenen en beschermingsbrillen. “Ook vuurwerkbrillen zijn bruikbaar”, meldt het UMCG. Medewerkers van het academische ziekenhuis controleren de ingeleverde materialen. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) verdeelt de hulpmiddelen vervolgens onder zorginstellingen in de regio die ze hard nodig hebben.

“De afgelopen dagen melden zich steeds meer mensen en bedrijven die ziekenhuizen en andere zorginstellingen medische hulpmiddelen aanbieden”, aldus het UMCG. Daarom is besloten een centraal inzamelpunt op te richten.

Burgemeester Koen Schuiling, die tevens voorzitter is van de Veiligheidsregio, is blij met het initiatief: “Het is mooi te zien hoe verschillende kleinere initiatieven hier samen komen tot iets groots waarmee we de mensen in de zorg daadwerkelijk kunnen ondersteunen met hun belangrijke en in deze tijden zware werk.”