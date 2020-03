‘Handen ineen om tekort aan propofol te voorkomen’

De voorraden propofol (een belangrijk narcosemiddel) beginnen te slinken en er moet zorgvuldig worden gewerkt om tekorten te voorkomen. Dat zegt voorzitter Gerard Hugenholtz van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). Propofol wordt op intensivecareafdelingen gebruikt om coronapatiënten die aan de beademing liggen, langdurig in slaap te houden. Het verbruik van het middel is daardoor flink toegenomen.

Volgens Hugenholtz wordt gezocht naar alternatieve middelen om patiënten ‘onder zeil’ te houden, zoals een combinatie van midazolam met sufentanil of morfine. Ook wordt nu landelijk bijgehouden waar propofol dreigt op te raken en waar een overschot is, zodat ziekenhuizen elkaar uit de brand kunnen helpen. “Gisteren was er in een groot ziekenhuis een acuut tekort. Dat kon worden opgelost door een zending propofol uit een ander ziekenhuis. We zijn er nu op tijd bij om alles recht te strijken. Maar als dit een aantal weken aanhoudt, moeten we ons achter de oren gaan krabben”, zegt Hugenholtz.

De NVZA heeft het dreigende tekort aan propofol aangekaart bij het ministerie van VWS. Ook kwam het woensdagochtend aan de orde tijdens een briefing in de Tweede Kamer.