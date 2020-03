Avondvierdaagsen geannuleerd wegens coronavirus

De avondvierdaagsen die traditiegetrouw eind mei en begin juni in tal van plaatsen worden gehouden gaan niet door. De Week van de Avond4daagse van 25 tot en met 29 mei wordt geannuleerd, meldt de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN).

Het betreft de wandeltochten van de organisaties die zijn aangesloten zijn bij KWBN en waaraan jaarlijks 500.000 kinderen deelnemen. Er zijn zeshonderd organisaties bij de KWBN aangesloten.

Directeur Paul Sanders van de KWBN hoopt dat het evenement later dit jaar alsnog kan plaatsvinden. “Als we die strijd gewonnen hebben, krijgt het normale leven weer vorm. En zullen mensen - en kinderen in het bijzonder - meer dan ooit de behoefte hebben om samen te ontspannen”, aldus Sanders. “Daarom adviseren we onze Avond4daagse-organisaties de mogelijkheid te onderzoeken het evenement in het najaar te houden, een- of meerdaags. Als feestelijke start van het schooljaar bijvoorbeeld.”

De avondvierdaagse is een oer-Hollandse traditie die sinds 1940 bestaat.