Nederlandse opvarende cruiseschip Costa Luminosa overleden

Een van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Costa Luminosa is overleden in een ziekenhuis in het Italiaanse Savona. Het betreft een 73-jarige man die als coronapatiënt was opgenomen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassade van Rome zal de familie bijstaan en begeleiden bij het afhandelen van zaken.

Afgelopen woensdag keerden negen Nederlandse passagiers van het cruiseschip over land terug naar Nederland. Deze groep mensen was om gezondheidsredenen achtergebleven in Savona en kon niet mee met het vliegtuig, dat maandag 92 Nederlandse passagiers van de Costa Luminosa vanuit Genua naar Amsterdam vloog.

29 Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Costa Victoria keren vrijdag per vliegtuig terug naar Nederland. Zij kregen bericht van de ambassadeur in Rome dat ze vanuit de Italiaanse hoofdstad via het Franse Nice in Rotterdam zullen aankomen.

De Costa Victoria lag aangemeerd in Civitavecchia. Op het schip, met 726 passagiers aan boord, was de nodige onrust ontstaan vanwege de coronabesmetting van een van de opvarenden. Iedereen moest al in de hutten blijven.