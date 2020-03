Farmaceut Roche deelt receptuur voor testvloeistof

Farmaceut Roche deelt de receptuur van een testvloeistof die nodig is voor coronatesten met de overheid. Dat laat het Zwitserse bedrijf vrijdag in een verklaring weten. De afgelopen dagen ontstond flinke ophef over het bedrijf, nadat onderzoeksplatform Follow The Money had gemeld dat de farmaceut het recept niet wilde delen met Nederlandse laboratoria.

Veel laboratoria in Nederland gebruiken apparatuur van Roche, maar het bedrijf was vanwege de grote vraag in de wereld de afgelopen tijd niet in staat alles wat vanuit Nederland werd besteld te leveren. “Roche begrijpt de enorme vraag naar Covid-19-tests in Nederland en wil alles doen wat in haar vermogen ligt om patiĆ«nten en zorgverleners te ondersteunen”, zegt het bedrijf.

Het bedrijf wil “in nauwe samenwerking met de overheid zoeken naar partijen die in staat zijn om deze buffer veilig en betrouwbaar te kunnen produceren. Daarmee kan een stap worden gezet om de testcapaciteit te vergroten.”