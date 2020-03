Bijna honderd militaire verpleegkundigen naar ziekenhuizen

De komende week gaan bijna honderd verpleegkundigen en artsen van Defensie aan de slag in ziekenhuizen. Daar is een tekort aan personeel op de intensive care-afdelingen door de coronacrisis.

Eerder werd al bekend dat het leger 65 beademingsapparaten aan ziekenhuizen levert. De 10 militaire artsen en 85 verpleegkundigen gaan werken in negen ziekenhuizen, zei Rob Bauer, de hoogste militair, in WNL op Zondag.

Ook wordt gekeken of marineschepen met uitgebreide medische faciliteiten ingezet kunnen worden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar inzet in het Caribisch gebied. Dat is een “kwetsbaar gebied” als het gaat om medische zorg, aldus Bauer.

Medische planners van Defensie zijn al langer aan het werk in Brabantse ziekenhuizen. Ze helpen daar bij de herverdeling van patiƫnten over andere ziekenhuizen elders in het land. Ook ondersteunen planners het ministerie van Volksgezondheid bij de aanpak van de crisis.

Volgens de Commandant der Strijdkrachten proberen Rusland en China via cyberspionage in Nederlandse ziekenhuizen en universiteiten achter informatie over een mogelijk vaccin tegen het coronavirus te komen. “Iedereen is op zoek naar een vaccin”, aldus Bauer. De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) waarschuwt al jaren voor cyberspionage door de Russen en Chinezen.

Eerder werd ook al bekend dat hackers de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben aangevallen. Bij een deel van de cyberaanvallen gaat het om criminele activiteiten, aldus Bauer. Criminelen die een slaatje proberen te slaan uit de coronacrisis.