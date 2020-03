Ook zondag rustig op de Nederlandse stranden

Nederlanders lijken ook zondag gehoor te geven aan de dringende oproep om ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus niet naar het strand te komen en thuis te blijven. “Het is rustig. De mensen houden zich echt aan de regels en lijken er echt van doordrongen te zijn dat het beter is thuis te blijven. Het beeld is heel anders dan vorige week. Het is nu ook geen mooi weer, dat kan ook een beetje meespelen”, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Ook op stranden die deel uitmaken van een andere Veiligheidsregio is het zondag overzichtelijk.

Vorige week werd de aansporing om stranden, parken en bossen te mijden deels in de wind geslagen, mede in verband met het fraaie voorjaarsweer. Bij het strand in Noordwijk zijn onder andere de parkeerplaatsen gesloten om recreanten te ontmoedigen erheen te gaan.