Alle ‘fysieke onderdelen’ Veteranendag afgelast

Alle ‘fysieke onderdelen’ van de Nederlandse Veteranendag op 27 juni zijn afgelast wegens de coronacrisis, maakte het dagelijks bestuur van het Nationaal Comité Veteranendag vrijdag bekend. Daarmee gaan het evenement op het Malieveld, het defilé voor koning Willem-Alexander, de medaille-uitreiking op het Binnenhof, de openingsceremonie in de Ridderzaal en de fly-past waarbij vliegtuigen over Den Haag vliegen niet door.

“Een feestelijke Nederlandse Veteranendag zoals we die al vijftien jaar kennen is niet wenselijk en mogelijk”, aldus het bestuur van het evenement, dat vorig jaar ongeveer 75.000 bezoekers trok.

Het campagneteam van het Nationaal Comité Veteranendag werkt wel aan een alternatief, niet-fysiek, programma. Op 15 april wordt daarover meer bekend.

De Veteranendag wordt sinds 2005 gehouden als blijk van erkenning en waardering voor de Nederlandse veteranen. Vorig jaar waren dat er 110.000. Het is een manier om hen te bedanken “voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden”. De dag wordt standaard gehouden op of rond 29 juni, de verjaardag van de in 2004 overleden prins Bernhard.