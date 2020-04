Natuurbeheerders: geniet in de tuin van de zon

“Geniet van de zon, maar in de tuin of op je balkon.” Die oproep doen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten vrijdag. Beide natuurorganisaties willen voorkomen dat het zondag met het voorspelde mooie lenteweer weer veel te druk wordt in de natuurgebieden.

“Afgelopen weekend viel het mee met de drukte in de natuur, maar toen was het fris weer met een koude wind. Nu het mooi weer wordt herhalen we nog eens: mijd natuurgebieden, blijf zoveel mogelijk thuis”, aldus de natuurbeheerders. Vooral op parkeerterreinen houden mensen zich niet aan de voorgeschreven anderhalve meter afstand.

Veel burgemeesters kondigen vrijdag aan dat ze boetes gaan uitdelen voor drukte in de natuur. Het is verboden met meer dan twee personen bij elkaar te zijn. In Arnhem zijn daarom vrijdag op een deel van de Rijnkade en in een deel van het Sonsbeekpark maatregelen genomen. In Deventer en Nijmegen wordt extra gecontroleerd in een aantal stadsparken. In Zutphen zijn enkele plekken waar jongeren rondhingen, afgesloten.

De burgemeesters van de drie Gelderse veiligheidsregio’s hebben vrijdag samen met de Gelderse commissaris van de Koning John Berends inwoners opgeroepen om thuis te blijven. “Dit weekend en ook het paasweekeinde.” “Als we nu met zijn allen thuisblijven is de kans het grootst dat we in de zomer weer leuke dingen kunnen doen”, schrijven zij.

Utrechtse Heuvelrug heeft vrijdag alle parkeerterreinen bij bossen in Amerongen, Leersum, Doorn, Driebergen en Maarn voor onbepaalde tijd afgesloten. Verkeersregelaars en toezichthouders gaan controleren of iedereen zich gedraagt. Wie een hek opzijschuift, krijgt een boete, aldus de gemeente. Zeist heeft hetzelfde gedaan in Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch en Duin, Austerlitz en Zeist zelf. Eerder zijn parkeerplaatsen in Baarn en Soest al gesloten, net als op de Sallandse Heuvelrug en in Woudenberg.