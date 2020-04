Afsluitdijk weer open na uitgelopen werkzaamheden

De A7 over de Afsluitdijk is weer open. De weg zou van zaterdag 4 april 18.00 uur tot zondag 5 april 16.00 uur in beide richtingen gesloten zijn tussen Den Oever en knooppunt Zurich, maar omdat de werkzaamheden uitliepen kon de dijk om 16.00 nog niet open.

Bij sluizencomplex Den Oever werd gewerkt aan de ondergrond van het wegdek. Rijkswaterstaat leidde het verkeer om via de Houtribdijk en waarschuwde voor een langere reistijd. De Afsluitdijk bleef toegankelijk voor openbaar vervoer en hulpverleningsdiensten.