GGD’en beginnen met testen zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen

De 25 GGD’en beginnen maandag met het testen van zorgmedewerkers die buiten de ziekenhuizen werken met patiënten en corona-verschijnselen hebben. De gezondheidsdiensten hebben hiervoor speciale testfaciliteiten ingericht. Enkele GGD’en hebben corona-teststraten gemaakt, waarbij de betrokkenen de auto niet uit hoeven. De mensen die de testen afnemen, hebben beschermingsmiddelen aan.

Degenen die zich kunnen laten testen zijn bijvoorbeeld verloskundigen en mensen die in de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg, gehandicapten- en ouderenzorg werken. Ze moeten al zeker 24 uur klachten hebben die mogelijk duiden op het nieuwe coronavirus. Ze kunnen zich via hun huisarts, bedrijfs- of instellingsarts laten doorsturen voor een check met een keel- of neusuitstrijkje.

Vooralsnog gaan de GGD’en komende dagen uit van maximaal honderd testen per dag.