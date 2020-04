Paaszondag: mooi weer, maar ‘blijf thuis’

Er zijn grote verschillen in het weer dit paasweekend. Is het zondag naar verwachting nog overwegend zonnig en warm lenteweer, op tweede paasdag slaat het weer tijdelijk om en wordt het flink kouder met een stevige wind, meldt Weeronline.

Blijf thuis, is het devies, geniet van de zon in eigen huis of op het balkon. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters, heeft aangekondigd dat er gehandhaafd gaat worden, overtreders van de coronamaatregelen zullen worden beboet.

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten roepen het publiek op natuurgebieden te mijden. Veel parkeerplaatsen worden afgesloten. Dit geldt ook voor een reeks locaties aan de kust. De kans bestaat dat hele gebieden worden afgesloten, waarschuwt Staatsbosbeheer. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft het Heuvelland afgesloten voor dagtoeristen.

Ook watersporters worden gewezen op de coronamaatregelen. Volgens Rijkswaterstaat is het weliswaar niet verboden het water op te gaan maar de strenge regels gelden ook op en langs het water. Mensen moeten afstand houden, ze mogen niet met een hele groep mensen op een boot zitten en niet met een heleboel schepen bij elkaar komen.

Vorig weekeinde was er overlast van groepen motorrijders en wielrenners. Voor de paasdagen zijn veel populaire toeristische routes daarom verboden gebied en zal er extra op dergelijke groepen worden gelet. Traumachirurgen hebben er afgelopen week bij die specifieke groepen recreanten op aangedrongen thuis te blijven, om ongelukken en daarmee druk op de beperkte ziekenhuiscapaciteit te voorkomen. Traumachirurgen voeren elk jaar in het paasweekend een groot aantal operaties uit vanwege letsel bij motorrijders en wielrenners.

Premier Mark Rutte was na vorig weekend trots op Nederland omdat de overgrote meerderheid ondanks het stralende weer thuis was gebleven. Met Pasen moet dat ook. “Als we nu niet volhouden, wordt alles weer tenietgedaan”, waarschuwde hij vorige week.