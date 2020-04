Achtervolging in Den Haag eindigt in aanrijding

Een achtervolging in Den Haag na het negeren van een stopteken is geëindigd in een aanrijding. De bestuurder van de auto verloor op de Neherkade de macht over het stuur.

De politie wilde de man controleren omdat hij zou zijn weggereden bij een eerdere aanrijding. De automobilist negeerde echter het stopteken en ging ervandoor. Meerdere eenheden van de politie werden ingezet bij het achtervolgen.

De bestuurder bleek uiteindelijk onverzekerd en met een ongeldig verklaard rijbewijs te rijden, aldus de politie.