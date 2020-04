Aantal coronapatiënten op intensive care daalt met 20 naar 1338

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met 20 gedaald naar 1338. Zondag waren het er 1358. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag bekend.

Van de Nederlandse coronapatiënten op de ic liggen er 1283 in Nederland. Dat zijn er 19 minder dan zondag. 55 patiënten liggen in Duitsland, een minder dan zondag. De afgelopen 24 uur zijn er elf verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan zeven naar een ic.

“Het beeld van een geleidelijke daling lijkt stabiel. Dat is hoopgevend”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. “Er zijn vandaag twee patiënten teruggeplaatst uit Duitsland. We krijgen meer verzoeken om terugplaatsingen, ook binnen Nederland. Meestal betreft het regio’s die nog altijd overbelast zijn. Daarom kunnen we aan die verzoeken nog niet zo vaak gehoor geven. Wanneer de bezetting van ic-bedden verder afneemt, kunnen we proberen die verzoeken te honoreren.”