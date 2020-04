In Best is in de nacht van zondag op maandag rond 02.30 uur een woning beschoten. De bewoners waren thuis, maar er is niemand gewond geraakt.

De rechercheurs houden rekening met diverse scenario’s, waaronder ook dat mogelijk op de verkeerde woning is geschoten, meldt de politie.

Op de locatie, de Spechtlaan, is door forensisch rechercheurs naar sporen gezocht en agenten deden onderzoek in de buurt. De politie roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden.