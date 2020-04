‘Nederland stuurt Amerikaans zorgpersoneel naar Curaçao’

Om het personeel van het ziekenhuis op Curaçao bij te staan tijdens de coronacrisis wordt op kosten van Nederland extra zorgpersoneel uit de Verenigde Staten gehaald. Dat heeft de Curaçaose minister van Gezondheid Suzy Camelia-Römer gezegd.

Tegen de krant Antilliaans Dagblad zei de minister woensdag dat het gaat om 82 personen: vijf intensivisten, vijftig verplegers voor de intensieve zorg, dertien verplegers en veertien paramedici, gespecialeerd in intensieve zorg. Dit extra zorgpersoneel zal “spoedig” komen en wordt volgens de minister gehuurd en betaald door Nederland. Curaçao zorgt voor het verblijf.

Daarnaast haalt Curaçao op eigen kosten nog acht artsen en specialisten en twaalf verplegers uit Cuba. Nederland heeft onlangs 42 extra ic-beademingsplekken naar de Caribische landen van het Koninkrijk gestuurd, twaalf daarvan staan op Curaçao.

Op Curaçao is het aantal geregistreerde coronabesmettingen al enkele dagen stabiel met veertien gevallen. Eén persoon is overleden, acht zijn hersteld. Er ligt een patiënt met corona-verschijnselen in het ziekenhuis.