VVN is bezorgd over ‘fors aantal verkeersdoden’ in 2019

Het aantal doden dat vorig jaar in het verkeer is gevallen, is nog steeds fors. “Het is het aantal inzittenden van twee Boeings. Omdat het geleidelijk gebeurt, valt het niet zo op, maar alles bij elkaar gaat het nog steeds om een fors aantal doden en dat is zorgelijk. Er is nog heel veel werk aan de winkel”, zegt een woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland woensdag in een reactie op de cijfers van het CBS over het totale aantal verkeersslachtoffers in 2019.

Vorig jaar eisten verkeersongevallen 661 slachtoffers, zeventien minder dan in 2018. Opvallend is dat een kwart meer twintigers en dertigers omkwamen in het verkeer. Omdat er geen onderbouwd onderzoek achter zit, is het volgens de VVN-woordvoerder “altijd een beetje gissen” naar de oorzaken. De toename onder jonge mensen kan volgens hem te maken hebben met drugs en alcohol, zegt hij. “En lachgas, dat tegenwoordig in zwang is.”