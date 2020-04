‘Wij maken als camping vooral overuren bij de receptie’

Campings worden overspoeld met vragen over het coronavirus en de recepties draaien overuren. Veel campings zijn gesloten en bereiden zich voor op ‘de 1,5 meter-samenleving’.

Vakantiepark De Luttenberg in het Overijsselse Luttenberg is wel geopend, maar volgens parkmanager Sander Krosman wordt er nauwelijks omzet gedraaid. “Het kromme is dat je juist overuren maakt op de receptie. En dat is soms best vervelend. Je proeft de angst bij de mensen.”

Krosman kijkt net als veel andere ondernemers met spanning uit naar de persconferentie van dinsdag van premier Mark Rutte. “Als camping kunnen we de 1,5 meter afstand goed invullen. We zijn er ook op voorbereid”, aldus Krosman. “Voor de sanitairgebouwen willen we bijvoorbeeld gaan werken met het ouderwetse systeem van de plasketting; als er geen ketting meer hangt betekent het dat je buiten moet wachten.”

Alle sanitairgebouwen zijn verplicht gesloten. Bij De Luttenberg geldt dat ook voor het chemisch toilet en daardoor is het volgens Krosman lastig kamperen. Campingplekken worden niet of nauwelijks verhuurd, de verhuur van chalets valt tegen. “Terwijl mensen zich daarin juist geen zorgen hoeven te maken.”

Op Landschapscamping ’t Lentinck in het Gelderse Brummen worden alleen caravans toegelaten. “Het is momenteel heel rustig en we hebben ook minder caravans. We wachten de beslissingen met betrekking tot de lockdown af”, aldus Roos Fabregas. “Mochten we de sanitairgebouwen toch openstellen, dan staat daar een boete op.”

Camping De Krabbeplaat in Brielle (Zuid-Holland) is zelfs helemaal gesloten, op aandringen van de veiligheidsregio. “We maken ons zorgen, want inmiddels zijn we een maand verder”, aldus Samantha Edel. “Zelfs dagbezoek is verboden; mensen mogen niet eens even naar hun caravan om iets op te halen of voor een klusje. De omgeving Voorne-Putten wordt als heel extreem neergezet. Terwijl in brandhaarden als het westen van Brabant en Limburg campings gewoon open zijn.”

Volgens Edel zijn campings nu vooral druk met onderhoud, administratie en het beantwoorden van vragen. “Boekingen komen amper binnen nu de mensen het advies krijgen binnen te blijven. Het is wachten op groen licht.”

Andere campings melden dat er in deze rustige periode meer wordt schoongemaakt. In campingwinkels en bij recepties zijn voorzorgsmaatregelen getroffen en schermen opgehangen.