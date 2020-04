Opknappen gebouwen van Defensie duurt nog tot 2029

Het duurt nog jaren voordat alle gebouwen van Defensie zijn opgeknapt. De komende drie jaar trekt verantwoordelijk staatssecretaris Barbara Visser alvast 125 miljoen euro uit om tientallen gebouwen te verbeteren.

Pas in 2029 zullen alle kazernes en gebouwen zijn gerenoveerd of vernieuwd, laat de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer weten. Vorig jaar april maakte ze bekend dat meer dan tweehonderd panden, waarvan een groot aantal tientallen jaren oud is, moeten worden aangepakt. Een deel zal worden gesloopt.

De komende drie jaar pakt het ministerie het interieur van 51 gebouwen aan. Het gaat om nieuwe woonkamers en slaapkamerinterieurs. Verder zal er groot onderhoud aan de binnenzijde van zeventien panden worden gepleegd. Op het Walaardt Sacré Kamp bij Huis ter Heide en de kazerne in Schaarsbergen worden negen gebouwen vervangen.