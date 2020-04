Camping en manege ontruimd om grote heidebrand Meinweg

De hulpdiensten zijn in de nacht van maandag op dinsdag begonnen met het ontruimen van camping het Elfenmeer en manege Venhof in het Nationaal Park de Meinweg bij Herkenbosch (Limburg). Rond de manege wordt een waterscherm aangelegd. De ontruiming is nodig omdat er een zeer grote bos- en heidebrand woedt en het vuur steeds verder om zich geen grijpt.

Door het draaien van de wind kruipt de vuurzee volgens de brandweer nu richting industrieterrein Heide. De bedrijven daar lopen echter volgens de woordvoerder van de brandweer vooralsnog geen gevaar. Wel worden de camping en de manege bedreigd en moeten daarom ontruimd worden. Op de camping waren nog maar weinig mensen en de rijstal herbergt zo’n 30 paarden, aldus de brandweer.

Eerdere pogingen van de brandweer om de brand middels stoplijnen te voorkomen, mislukten. “In die stoplijn zetten we zoveel mogelijk brandweermensen en -materieel neer om het vuur te stoppen”, zei de woordvoerder. Gepoogd wordt een nieuwe barricade middels zo’n stoplijn op te werpen om te voorkomen dat het vuur verder richting Duitse naaldbossen kruipt.

De brand begon rond 13.00 uur maandag, en rond 18.00 uur meende de brandweer het vuur onder controle te hebben. Maar door vliegvuur ontstond een nieuwe brand. De brandweer heeft door de duisternis moeite het vuur te blussen.