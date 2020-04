Speciale website voor vieren van Koningsdag in eigen huis

De Koninklijke Bond van Oranjevereniging heeft een speciale website gemaakt voor het vieren van Koningsdag in eigen huis. Vanwege het coronavirus zijn alle festiviteiten voor het vieren van de verjaardag van koning afgelast. Op www.koningsdagthuis.nl kan iedereen volgens de bond online samenkomen om het oranjegevoel van Koningsdag ook nu te beleven.

Op het platform kan iedereen delen hoe zij Koningsdag 2020 thuis vieren. “Speel je altijd viool op de markt? Doe dat dit jaar vanuit huis en plaats er een filmpje van op www.koningsdagthuis.nl,” roept voorzitter Pieter Verhoeve op. Naast optredens is er op het platform ook ruimte voor spelletjes en muziek. Burgemeesters kunnen mensen online in het zonnetje zetten of een toespraak houden. Alle Nederlanders kunnen deze activiteiten digitaal bijwonen. “De verjaardag van de koning is ieder jaar weer een dag waar veel Nederlanders naar uitkijken. Het is een unieke dag die ons op veel manieren samenbrengt, in vreugde en verdriet. Ook dit jaar. Alleen beleven we Koningsdag dit jaar samen online op www.koningsdagthuis.nl”, aldus Verhoeve.

Vanaf woensdag 22 april om 12:00 uur kan iedereen zijn of haar materiaal uploaden.