Minister De Jonge: niet te snel méér mensen testen op corona

Het kabinet wil slechts heel voorzichtig nieuwe groepen op het coronavirus testen, ook al kunnen laboratoria veel meer tests aan. Het is nog altijd “spannend” of er ook op de lange duur genoeg benodigdheden voor de tests zullen zijn, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag in debat met de Tweede Kamer. Bovendien is het heel moeilijk in te schatten hoeveel extra tests er nodig zijn als bijvoorbeeld ook mantelzorgers die mogen ondergaan.

Iedere dag zouden ruim 17.000 mensen zich kunnen laten testen, maar dat gebeurt op een gemiddelde dag maar 7.000 keer. Dat frustreert de Tweede Kamer, die liefst zoveel mogelijk mensen zou laten testen.

Dat wil het kabinet ook, verzekert De Jonge, maar hij kan het testbeleid niet zomaar royaal verruimen. Het is onmogelijk om te voorspellen hoeveel mensen daarop vervolgens aanspraak zouden maken, en dus riskeert hij dan al gauw weer een testtekort. “Ik wil er wel zeker van zijn dat we het kunnen waarmaken.”

Als het kabinet weer een nieuwe groep toelaat in de ‘teststraat’ van de GGD’s, dan staan de mantelzorgers volgens De Jonge vooraan. “Dat is echt de eerstvolgende groep waaraan ik denk.”