NL Alert voor grote, uitslaande brand Hulst

In een autobedrijf in Hulst (Zeeland) woedt woensdagavond een grote uitslaande brand waar veel rook bij vrijkomt. Er is een NL Alert verstuurd in de omgeving.

Diverse woningen worden ontruimd, de bewoners worden elders opgevangen. Het gaat om de mensen die in de huizen wonen die direct in de rook staan. De veiligheidsregio meldt dat er veel mensen bij de brand gaan kijken en noemt dat “onverstandig”.

Bij de brand zijn explosies te horen, veroorzaakt door ontploffende gasflessen in de garage. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

De naaste omgeving is afgezet. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar een naastgelegen supermarkt. Dat lijkt te lukken. Omwonenden wordt aangeraden ramen en deuren gesloten te houden.

Het autobedrijf zit aan het Stationsplein. Er zijn meerdere brandweerwagens en een hoogwerker uitgerukt. Ook wordt er onderzocht of er geen gevaarlijke stoffen vrijkomen bij de brand. Het dak van de garage bevat asbest.