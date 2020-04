Burgemeester Maastricht hoopt op Koningsdag 2021

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake heeft goede hoop dat koning Willem-Alexander en zijn familie volgend jaar alsnog Koningsdag komen vieren in Maastricht. Dat zei ze zaterdagavond in het EO-royaltyprogramma Blauw Bloed.

De burgemeester put hoop uit het gesprek dat ze vorige maand had met de particulier-secretaris van de koning. Ze uitte de wens dat het koninklijk gezelschap in 2021 naar Maastricht zou komen, waarna de rechterhand van Willem-Alexander haar herinnerde aan 2001. Toen werd vanwege het gevaar van verspreiding van mond- en klauwzeer de viering van Koninginnedag in Meppel en Hoogeveen afgelast, maar de twee Drentse gemeenten kregen de Oranjes een jaar later alsnog op bezoek.

Hoe Koningsdag dan gevierd kan en gaat worden, kon Penn-te Strake niet zeggen. Als tegen die tijd de huidige regels van afstand houden nog van kracht zijn, krijgt het feest een heel ander karakter.

Koning Willem-Alexander blijft maandag, op zijn 53e verjaardag, met zijn gezin op Huis ten Bosch. Daar viert hij volgens de Rijksvoorlichtingsdienst ‘Koningsdag thuis’. Hij houdt een korte toespraak aan het begin van de thuisfestiviteiten in heel Nederland en brengt aan het einde van de middag een nationale toost uit.