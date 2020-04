Dode door schietpartij in Dordrecht

Bij een schietincident in de Jacob van Heemskerckstraat in Dordrecht is een man om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Agenten troffen de zwaargewonde man aan op straat. Hij bleek te zijn neergeschoten en overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Getuigen hoorden rond middernacht meerdere schoten en zagen zeker een persoon wegrennen. De schutter wist te ontkomen.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De politie heeft een helikopter ingezet bij de zoektocht naar de schutter.