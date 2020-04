Aruba versoepelt de avondklok

Aruba versoepelt vanaf dinsdagavond de regels van de avondklok. In plaats van een verbod om zich zonder toestemming op straat te begeven tussen 21.00 uur en 06.00 uur, gelden de strenge regels nu tussen 22.00 uur en 05.00 uur.

De avondklok werd op 21 maart ingesteld om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de eerste maand werden 538 mensen opgepakt, die allemaal een boete van minstens 1000 Arubaanse florin (500 euro) moeten betalen. Maandagnacht werd nog een Nederlandse man aangehouden die op straat liep met een rood-wit-blauwe vlag op zijn gezicht geschilderd. Hij had Koningsdag gevierd en verklaarde tegenover de politie dat hij marinier is en onderweg was naar de kazerne, maar droeg geen uniform.

Op het eiland zijn 1626 mensen getest op corona. Daarvan zijn honderd personen besmet met corona en twee overleden. Al zes dagen lang is het aantal besmettingen niet gestegen. Toch benadrukte minister-president Evelyn Wever-Croes maandag dat de crisis zeker niet voorbij is. Ze raadde de mensen aan nog zoveel mogelijk thuis te blijven.