Op Sint Maarten heeft de politie maandag een illegaal carnavalsfeest beëindigd. Normaal gesproken begint rond deze tijd het carnavalsseizoen op het eiland en enkele bewoners hielden met harde muziek een straatfeest.

De politie moest optreden om het feest te beëindigen. Minister-president Silveria Jacobs was boos over het ‘roekeloze’ gedrag van de carnavalsvierders en zei te overwegen om de lockdown op het eiland, die sinds 5 april geldt in verband met corona, nu langer aan te houden.