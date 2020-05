Wethouders grote steden vragen aandacht voor ondernemers

De wethouders economische zaken van de vier grote steden (G4) hebben premier Mark Rutte in een brief om extra aandacht gevraagd voor ondernemers. Volgens hen hebben ondernemers er behoefte aan te weten waar ze aan toe zijn.

“Daarom vragen we u om voortvarend de protocollen voor de anderhalvemetereconomie op te pakken”, schrijven de bestuurders in de brief. Zij willen graag horen welke maatregelen er komen om “het herstel van de economie vorm te geven”. “De G4 trekt hierin graag samen met u op. Mijn collega‚Äôs en ik hebben in deze coronatijd zo goed als mogelijk contact onderhouden met ondernemers in onze steden om in beeld te krijgen wat er nodig is”, aldus wethouder Klaas Verschuure van Utrecht.

Volgens hem en zijn collega’s hebben veel ondernemers in onder meer de horeca, cultuur en de toeristische sector steun nodig voor de langere termijn. “Doortrekken van de huidige rijksmaatregelen zoals de Tozo na 1 juni zal niet genoeg zijn. Voor deze bedrijven is meer nodig om daarmee de banen van hun werknemers te behouden.”