Deze Nederlandse vrouwen zorgen ervoor dat we straks meer vrouwen op het Oscar-podium zien staan

Bij de Oscars en andere grote filmprijzen van 2020 schitterden de vrouwelijke regisseurs door afwezigheid. Misschien juist door deze afwezigheid werd de noodzaak om vrouwelijke makers een platform te geven urgenter dan ooit.

Beetje bij beetje (en helaas nog veel te langzaam) lijkt de wereld te omarmen dat niet alleen mannen achter de camera staan, maar dat vrouwen ook bijzonder en indrukwekkend werk als cameravrouw of regisseur maken. Zo zijn er wereldwijd vrouwen die zich hard maken om meer diversiteit in de filmindustrie te creëren. Zo heeft Reese Witherspoon in Amerika in 2016 het filmproductiebedrijf Hello Sunshine opgezet, om verhalen te vertellen waar vrouwen centraal staan. Maar ook in Nederland hebben we een aantal bijzondere vrouwen die wereldwijd impact maken.

Halina Reijn

Niet alleen een bekende en geliefde actrice, sinds kort stort ze zich volledig op regie en haar productiebedrijf MAN UP dat ze samen met collega en vriendin Carice van Houten startte. Het doel van MAN UP is om films en televisie drama’s te creëren die actueel relevant zijn vanuit een vrouwelijk perspectief. Om donkere, scherpe en daardoor vaak eerlijke verhalen te maken die door onder andere schaamte, angst of een mannelijke pen niet verteld worden. Om hun eigen stem te laten horen in een door mannen gedomineerde filmwereld. Zo debuteerde Halina met de film Instinct die wereldwijd hoge ogen gooide en menig internationaal award in de wacht sleepte.

Vorig jaar kocht MAN UP de filmrechten van het boek van Roxane van Ieperen, ‘t Hooge Nest. En eerder dit jaar maakte MAN UP de nederlands/belgische tv show Red Light, over prostitutie en mensenhandel in Amsterdam en Antwerpen. Halina is niet alleen een van de producenten van de show, maar hielp het script schrijven en speelt een van de hoofdrollen. Haar laatste, want ze heeft haar acteer jas aan de wilgen gehangen en stapt volledig in de rol van regisseur.

Caroline Koning

Toen de internationale non-profit organisatie Free The Work haar netwerk naar Nederland ging uitbreiden werd al snel duidelijk dat Caroline Koning de aangewezen ambassadeur zou zijn. FRE THE WORK is een initiatief dat zich richt op het openbaar maken van ongelijkheden in film, televisie, reclame en media, en het vinden van bruikbare oplossingen om de creatieve industrie diverser te maken.

Caroline is een veelzijdige regisseur die niet alleen haar eigen weg in de modewereld heeft gevonden, maar ook spraakmakende commercials maakt. Gestileerd en toch niet schreeuwend, natuurlijk maar poëtisch, eerlijk en onthullend, heeft ze in de laatste jaren ook een sterk commercieel portfolio opgebouwd. “Als regisseur vind ik het een vereiste om m’n stem te laten horen voor vrouwen in de creatieve industrie. Om me hard te maken voor gelijkheid, in loon en omgang, en om iedereen dezelfde kansen te bieden. Dit doe ik door ambassadeur van Free The Work te zijn, maar ook met mijn werk waar ik zoveel mogelijk verschillende creatieven op m’n projecten te proberen te zetten.”

Sacha Polak

Een van Nederlands bekendste vrouwelijke regisseurs is toch wel Sacha Polak. Ze maakte onder andere Zürich met Wende Snijder en haar laatste film, Dirty God, bereikte zelfs het belangrijkste Amerikaanse film festival, Sundance Film Festival. Het was de eerste keer dat er een Nederlandse voor de internationale competitie werd geselecteerd.

Het Sundance Film Festival werd in 1978 door het productiebedrijf van Robert Redford tot leven geroepen en begon als een alternatief filmfestival. Inmiddels is het uitgegroeid tot het ‘be there or you don’t mean anything’ filmfestival van de wereld met sterren als Reese Witherspoon en Jennifer Aniston die in het ijskoude Utah hun warme chocolademelk verorberen.

Aan Girls in Film vertelde Sacha vorig jaar dat ze het een beetje als haar taak ziet om films vanuit een vrouwelijk perspectief te maken en dat het tijd is dat dat soort verhalen ook veel meer verteld worden. Er zitten altijd genoeg vrouwen op de academies, maar echt doorbreken lukt ze niet. Of het komt doordat ze andere kwaliteiten beheren dan mannen, zich minder rücksichtslos naar de top willen werken of dat ze kinderen krijgen (dit zou ook voor mannen van impact op hun carrière moeten zijn), het is gewoon zo dat een klein aantal vrouwen in Nederland speelfilms maakt. Volgens Sacha worden er genoeg documentaires door vrouwen gemaakt, maar gaan nog steeds de grote film budgetten naar mannen. Waar dit door komt? Who knows, maar dat er iets moet veranderen is duidelijk en de enige manier dat we dat kunnen doen is door keihard (misschien wel harder dan mannen) te werken, elkaar als vrouwen te steunen en door mooie, indrukwekkende en leerzame films te maken.

Girls in Film Community

En omdat de filmwereld nu helaas nog steeds wordt gedomineerd door mannen beginnen wij de Girls in Film Community. Om vrouwelijke makers aan elkaar te verbinden en de industrie de mond te kunnen snoeren als er weer kreten als ‘maar er zijn gewoon geen vrouwelijke regisseurs, cameravrouwen, licht vrouwen’ voorbij komen. Dus ben jij vrouw en werk je in de filmindustrie stuur je gegevens naar [email protected] en wij zorgen dat jij ook op ons platform komt te staan en hopelijk na deze onzekere coronatijden weer snel aan het werk kan.