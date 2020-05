VVN-advies: breng kinderen op fiets of lopend naar school

Basisscholen hoeven minder maatregelen te treffen als kinderen vanaf maandag zo veel mogelijk zelfstandig lopend of op de fiets naar school komen. Dat adviseert Veilig Verkeer Nederland (VVN).

“Hoe minder auto’s er zijn, hoe veiliger de kinderen zelf naar school kunnen lopen en fietsen. Dan zijn er minder maatregelen nodig in de schoolomgeving”, zegt Freek Smit, verkeersdeskundige bij VVN. De organisatie adviseert ouders om hun kinderen niet met de auto te brengen, om onnodig autoverkeer te voorkomen en om het scholen gemakkelijker te maken zich aan de richtlijnen te houden. Wie besluit de kinderen toch met de auto te brengen, krijgt het advies verderop te parkeren en het laatste stuk naar school te lopen.

De basisscholen gaan maandag weer open na acht weken sluiting. Richtlijnen bij de heropening zijn dat slechts de helft van de leerlingen tegelijk naar school gaat en dat ouders zich niet meer in de school of op het schoolplein bevinden. Verder is het de bedoeling dat een kind door maximaal één volwassene wordt gebracht en gehaald.