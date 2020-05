Klussen in coronatijd: weg met dat uitstelgedrag!

Nu we al geruime tijd gedwongen thuis zitten, lijkt het alsof we het verbouwingsvirus hebben opgepikt. Mensen staan in de rij bij bouwmarkten en slaan massaal aan het klussen. Velen zien het als een slimme tijdsbesteding. We ruimen op, maken schoon, knappen onze tuin op, komen eindelijk toe aan die ene klus en steken tijd, geld en aandacht aan de plek waar we momenteel 24/7 onze tijd doorbrengen.

Wegwerken kabels

Het mooie van klussen is dat je klein kan beginnen. Dit is dé tijd om al die klusjes in huis (of in de tuin) van je to-do lijst af te werken. Wat dacht je van het wegwerken van kabels? Na de aanschaf van een tv of een game pc vinden we het vaak interessanter om deze meteen uit te proberen. Maar die rondslingerende kabels zijn een doorn in het oog. Je huis wordt er niet mooier van. Als je het echt netjes wilt doen, werk je ze keurig weg in een kabelgoot. Opgeruimd staat netjes, en de kans op beschadigingen is gelijk verdwenen.

Kapotte plinten

Het leven gaat om de details. Als je net je woonkamer een opknapbeurt hebt gegeven of gaat verven, zijn het vaak de details die we overslaan. Een van die details die we vaak niet willen zien, zijn de plinten. Een mooie vloer is pas echt af, als de plinten er ook netjes bij liggen. Dit is de uitgelezen moment om hier aandacht aan te besteden. Een kapotte plint is makkelijk te vervangen en zorgt ervoor dat je nog meer van je huis kunt genieten.

Raamdecoratie

Wil je je huis net even een extra opfrisbeurt geven nu we volop in de lente zitten en de zomer in aantocht is? Raamdecoratie zoals rolgordijnen, shades, houten shutters, plissé gordijnen of normale gordijnen kleden een ruimte, zoals de woonkamer of de badkamer, aan. Het zorgt voor extra sfeer en gezelligheid in je interieur. Shutters zijn goed te combineren met gordijnen. Deze twee soorten raambekleding zorgen voor een chique uitstraling en zijn perfect geschikt om de stijl en kleuren van je interieur te versterken.

Opruimen

Deze lockdown is ook een mooi moment om je zolder, vliering of schuur eens goed onder handen te nemen. We hebben de neiging om veel van onze ongebruikte spullen daar te stallen en er verder niet naar om te kijken. Daar ligt het vervolgens stof te vangen en wordt een schuur al snel een rommelhok. Nu we wat meer tijd over hebben, kunnen we net zo goed een middag besteden aan het opruimen van onze troep. Ook al liggen spullen uit het zicht, dit wil niet zeggen dat ze niet zijn.

Grote voldoening

Ten slotte is er geen enkel excuus meer om niet dat kapotte peertje te vervangen, het tuinhekje te repareren of eindelijk dat muurtje in de wc te verven. Zo hebben we allemaal van die klussen in huis die we al heel lang laten liggen. Zet je uitstelgedrag aan de kant en ervaar hoe fijn het is als die klus uiteindelijk is gedaan. Kleine moeite, grote voldoening.