Oproep NS: ga niet meer met de trein naar Zandvoort

De NS roept mensen op niet meer met de trein naar Zandvoort te reizen tenzij het strikt noodzakelijk is. De drukte is volgens het spoorbedrijf nu nog te doen, maar de vervoerder vreest later op de dag te moeten ingrijpen als nog meer mensen naar Zandvoort de trein pakken.

“We doen daarom een klemmend beroep op reizigers om niet meer met de trein te gaan tenzij het strikt noodzakelijk is. We willen nog genoeg ruimte overhouden voor mensen die wel echt voor hun werk moeten reizen. Mensen moeten ook voldoende afstand kunnen houden. We willen voorkomen dat de politie straks moet gaan handhaven en we te volle treinen niet kunnen laten vertrekken”, aldus een woordvoerder van de NS.

Mensen lijken vanwege het zonnige weer de trein naar Zandvoort te willen nemen. Volgens de NS geldt de drukte niet op andere trajecten naar de kust.