Geld besparen? Let op je energieverbruik

Al geruime tijd leeft Nederland binnen de vier muren van hun huis en dat zullen we de komende tijd ook nog meer doen. Veel Nederlanders hebben van deze periode gebruikt gemaakt om hun huis op te knappen, maar dit is ook een uitgelezen moment om je energieverbruik eens onder de loep te nemen. Voor veel huishoudens is een hoge energierekening een aanslag op de portemonnee, zeker nu. Dat hoeft niet.

Minder gas verbruiken

Ook al schijnt de zon volop momenteel zijn we toch snel geneigd om zodra het iets kouder wordt, meteen de verwarming aan te zetten. Door slim te stoken kan je ervoor zorgen dat je minder gas verbruikt. Je bespaart al eenvoudig op gas door de thermostaat een graadje lager te zetten dan je gewend bent. En verwarm alleen de ruimtes die je gebruikt. Wie overdag bij afwezigheid de thermostaat op 15 graden zet, bespaart volgens berekeningen van Milieu Centraal gemiddeld honderdzestig euro op jaarbasis. Als je dat ook ’s nachts doet, bespaar je nog eens honderd euro per jaar.

Lekker lang douchen, we zijn er dol op. Het is wel goed om te weten dat twintig procent van het gasverbruik opgaat aan warm water. Hierop besparen kan eenvoudig door korter te douchen of een waterbesparende douchekop te gebruiken. Als je maximaal vijf minuten minder lang doucht, kan je per jaar ruim 15.000 liter warm besparen. Dat is toch weer een besparing van 60 euro.

LED verlichting

De kosten van verlichting in huis wordt vaak onderschat. Ouderwetse gloeilampen, energieslurpende hallogeenlampen of lampen die aan blijven staan in lege kamers. Er zijn huishoudens waar alleen de verlichting zeshonderd euro aan energie per jaar kost. Kortom, verlichting is een van de grootste energieslurpers in huis. Als je kiest voor LED lampen en LED verlichting, kom je uit op een bedrag van zeventig euro per jaar. De online van LED lampen verdien je in de meeste gevallen binnen een jaar weer terug.

Sluipverbruik

Lampen uitdoen als je niet in een kamer bent, mooi om de komende tijd op te letten. Maar het is ook verstandig om eens kamer voor kamer te kijken welke apparaten aan staan of standby en of dit echt nodig is. Kleine moeite, groot financieel plezier. Sluipverbruik is eenvoudig te voorkomen door de stekker uit het stopcontact te trekken. Een stekkerdoos maakt het extra gemakkelijk om alles in één keer uit te zetten. Als je toch bezig bent met dergelijke details, let er dan ook dat je de deuren dichtdoet, zodat er geen warmte weglekt. Draai verwarmingen uit in kamers waar je niet bent, draai de was een keer op een lagere temperatuur en hang de was, waar mogelijk, in de zon te drogen. Drogers zijn behoorlijke energiesluipers.

Geïsoleerd huis

Ten slotte is het belangrijk dat je in een goed geïsoleerd huis woont. Er gaat veel warmte verloren, waardoor de energierekening onnodig oploopt. Radiatorfolie en tochttrips zijn eenvoudige en betaalbare oplossingen. Als je iets meer geld te besteden hebt, zijn dak-, vloer- en muur- isolatie effectief. Je kan als huiseigenaar in aanmerking komen voor subsidie als je energiebesparende maatregelen neemt. Zo kun je als huiseigenaar voor het isoleren van je dak, vloer en ramen (dubbelglas) ongeveer twintig procent subsidie krijgen.