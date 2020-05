Alcoholenkelband voor veroordeelden wordt overal ingevoerd

De zogeheten alcoholenkelband, die via zweet de aanwezigheid van alcohol in het lichaam kan meten, wordt landelijk ingevoerd. Justitieminister Ferd Grapperhaus meldt aan de Tweede Kamer dat hij hiertoe de wet gaat wijzigen. De alcoholmeter kan effectiever dan de huidige controles nagaan of mensen die zijn veroordeeld zich houden aan een eventueel opgelegd alcoholverbod.

“Veel geweldsdelicten worden onder invloed van drank gepleegd, zoals geweld bij het uitgaan, voetbal of in huiselijke sfeer. De alcoholmeter is een effectieve manier om tot gedragsverandering te komen. Daarom wil ik dat de enkelband landelijk ingezet kan worden”, aldus Grapperhaus. Sinds 2017 zijn er pilots gehouden met de speciale enkelband, die volgens de minister goed zijn verlopen.

Op dit moment wordt een alcoholverbod gemiddeld twee keer per week door de reclassering gecontroleerd via een blaastest, bloed- of urineonderzoek. Omdat dit een momentopname is, kunnen betrokkenen tussentijds stiekem alcohol gebruiken.

De maatschappelijke schade van alcoholmisbruik wordt geraamd op 2,3 tot 4,2 miljard euro per jaar. Daar zitten de kosten voor de inzet van politie en justitie én de schade door verkeersongevallen bij. Als de financiële gevolgen door verlies van kwaliteit van leven en zelfs voortijdige sterfte erbij worden opgeteld, loopt de maatschappelijke schade op tot 6, 1 miljard euro, meldt de minister.

Onderzoek naar de pilots geeft aan dat de meeste dragers van de enkelband er positief over zijn. Driekwart geeft aan dat de alcoholmeter een positieve invloed heeft op hun alcoholgebruik. Ook na afloop van het dragen ervan drinken velen minder of zelfs niet. Ook plegen enkelbanddragers veel minder vaak nieuwe overtredingen of misdrijven, ook na afloop van de draagperiode.

Als nadeel geven dragers aan dat de band te groot en te stug is en dat ze daardoor een geïrriteerde huid of blauwe plekken krijgen. De fabrikant gaat een nieuwe alcoholband testen.