18 jaar cel geëist voor fatale steekpartij Amsterdam

Tegen de 22-jarige Ahmed P. is vrijdag een celstraf van achttien jaar geëist voor het doodsteken van een 28-jarige man in de Van Reigersbergenstraat in Amsterdam-West. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hadden verdachte en slachtoffer – die elkaar kenden – op de fatale dag in januari 2019 veel contact met elkaar. P. zou het slachtoffer hebben beroofd en daarbij doodgestoken. Hij ontkent.

Afgelopen oktober eiste het OM ook al achttien jaar cel, maar de rechtszaak werd toen aangehouden om P. te laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum. Hij heeft echter elke medewerking geweigerd, de deskundigen hebben daarom geen advies kunnen geven over zijn geestesgesteldheid. De strafeis blijft daarom achttien jaar, aldus het OM.

P. kwam in beeld bij de politie door het veelvuldige contact met het slachtoffer op de dag van de moord. Als de politie hem daarnaar vraagt, ontkent hij dat ze contact hebben gehad. Dat klopt niet met de berichten die in de telefoon van het slachtoffer zijn aangetroffen.

P. ontkent het slachtoffer te hebben gedood. Wel heeft hij bekend dat hij een mes bij zich had om het slachtoffer te bedreigen, hij zou nog geld van hem krijgen. De officier van justitie vindt het meer aannemelijk dat de verdachte het slachtoffer heeft beroofd en hem daarbij heeft doodgestoken.

De rechtbank in Amsterdam doet over twee weken uitspraak.