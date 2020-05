Amsterdamse aangehouden voor neersteken man

Een 44-jarige Amsterdamse is in de nacht van donderdag op vrijdag in haar woning aangehouden in verband met een steekincident. Het slachtoffer, een 56-jarige man, is naar een ziekenhuis gebracht en geopereerd, meldt de politie.

Het steekincident speelde zich af in een woning aan de Nieuwe Oostenburgerstraat in de hoofdstad. De aanleiding is volgens de politie nog niet duidelijk, maar het is mogelijk dat drank een rol heeft gespeeld. Het slachtoffer moet nog aangifte doen en de verdachte wordt nog gehoord.