Schouten verbiedt transport levend vee naar landen buiten EU

Landbouwminister Carola Schouten verbiedt vanaf dinsdag de export van levend vee naar landen buiten de Europese Unie. Deze dieren moeten na een reis van 24 uur verplicht 24 uur rusten, maar volgens de minister gaat dit vaak mis.

Duitse dierenartsen concludeerden dat opgegeven rustplaatsen in onder andere Kazachstan niet bestonden. Ook waren sommige plaatsen in zo’n slechte staat dat het “hoogst onwaarschijnlijk is dat hier daadwerkelijk runderen worden uitgeladen”. Nederlandse vervoerders hebben deze rustplaatsen ook regelmatig opgegeven.

Het gaat vooral om de export van runderen. Per jaar exporteert Nederland ruim 30.000 levende runderen naar niet-EU-landen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat vooral om ‘fokvaarzen’, ofwel koeien die niet eerder gekalfd hebben. De meeste van hen gaan naar Rusland, of rusten daar op weg naar andere landen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft geen certificaten meer af voor vee dat buiten de EU moet rusten tijdens de reis. Het transport mag pas weer worden hervat als “het dierenwelzijn voldoende geborgd is”, schrijft de minister.