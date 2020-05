Hoe gaan we om met de warmte in deze coronatijd?

De eerste officiële zomerse dag hebben we er op zitten en de zomer is nog niet aangebroken. Op Hemelvaartsdag was het bijna overal zomers warm. Op het hoofdstation in De Bilt heeft de temperatuur in de middag de 25 graden bereikt. Dat er nog meer warme dagen gaan volgen, is een feit. Hoe gaan we met die warmte om, ook in deze coronatijd?

Volgens weeronline staat ons weer een warme zomer te wachten. Vooral in juni en augustus kan het heel droog en heet worden. Er is weer kans op meerdere hittegolven, dus we moeten rekening houden met tropische temperaturen. Het ziet ernaar uit dat we in juni al meer naar buiten mogen en ook de horeca mag weer met aangepaste maatregelen open, maar toch zullen we deze zomer veel tijd rondom ons huis doorbrengen. Dit vraagt om maatregelen, zoals een rolgordijn op maat om de warmte buiten te houden. Juli kan wat natter worden, maar ook dan ligt de hitte op de loer.

Nationale hitteplan

Een combinatie van een hittegolf met het coronavirus kan grote gevolgen hebben op de volksgezondheid. Deskundigen pleiten er deze week voor om het nationale hitteplan aan te passen in coronatijd. Dit stellen ze in een ingezonden brief in de krant De Gelderlander. Het zijn de mensen die het hardst getroffen worden door het coronavirus, namelijk ouderen, die ook het meest kwetsbaar zijn voor een hittegolf. Door alle maatregelen is het lastiger om deze mensen te helpen omdat er weinig tot geen contact is.

Duurzaam met jezelf omgaan

Veel mensen maken de keuze om waar mogelijk buiten in beweging te blijven, ook omdat de sportscholen nog steeds gesloten zijn. Er wordt flink gewandeld, hardgelopen en gesport. Zeker als het warm is, is het extra belangrijk om duurzaam met jezelf om te gaan. Hoge temperaturen vragen niet alleen om aanpassingen in je huis, met voldoende raamdecoratie zoals duettes, maar ook om extra zelfzorg. Luisteren naar je lichaam is essentieel, zeker als je (zware) inspanningen levert. Ook al ben je een ervaren sporter, het is belangrijk dat je je lichaam niet te zwaar belast. Het kan zomaar zijn dat hardlopen dan een geen optie is, maar een wandeling wel.

Als de temperaturen flink oplopen, is het verstandiger om in de vroege ochtend of in de avond in beweging te komen. Vermijd de volle zon en zoek een schaduwrijke plek op. Draag dunne, luchtige kleding, zodat je én niet verbrandt en ervoor zorgt dat je lichaam warmte en zweet kwijt kan. Zwarte kleding kan je beter vermijden en vergeet geen zonnebrandcrème op te smeren. Voordat je gaat lopen in warm(er) weer is het goed om eerst een koolhydraatrijke maaltijd te eten. Drink voordat je je gaat inspannen voldoende water en vervolgens tijdens het bewegen en na afloop ook.