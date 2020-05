Tweede Haagse moskee staakt activiteiten wegens corona-uitbraak

Na de Faizulmoskee in Den Haag heeft nu ook de as-Soennah-moskee besloten de activiteiten voorlopig te staken wegens een uitbraak van het coronavirus in de Haagse moslimgemeenschap.

In een verklaring zegt het bestuur van as-Soennah de afgelopen dagen te zijn opgeschrikt door de besmettingen. “Via verschillende kanalen hebben wij vernomen dat tientallen bezoekers van verscheidene moskee├źn, ondanks dat sommigen de RIVM-maatregelen in acht hebben genomen, toch besmet zijn geraakt met het coronavirus. Er is zelfs een sterfgeval te betreuren”, meldt het moskeebestuur zondag in een verklaring.

Zaterdag meldde Omroep West al dat bij minstens 21 leden van de geloofsgemeenschap rond de Faizul-moskee besmet zijn geraakt met het coronavirus. Een vooraanstaand lid van 77 jaar is daaraan volgens de regionale omroep overleden.

De as-Soennah-moskee heeft daarom besloten per direct eveneens de online activiteiten te staken. “Dit betekent dat online gebeden, de online vrijdagpreek en de online lezingen tot nader order niet plaats zullen vinden in onze moskee. We doen dit om onze imams, gebedsoproeper en ons mediateam in bescherming te nemen en mogelijke verspreiding tegen te gaan.”

Het bestuur van Faizul-Islam besloot op 22 mei de moskee te sluiten wegens een bezoeker die positief is getest op Covid-19. “Het bestuur heeft na de berichtgeving de moskee direct afgesloten en alle gebeden en activiteiten voor de komende twee weken afgelast. De moskee is schoongemaakt en ontsmet, nu is de moskee voor niemand toegankelijk.”

