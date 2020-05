‘Farmaciebedrijf maakt coronamedicijn met Nederlands antilichaam’

Een Amerikaans farmaciebedrijf gaat een coronamedicijn maken dat gebaseerd is op een in Nederland gevonden antilichaam. Dit heeft Frank Grosveld, hoogleraar celbiologie aan de Erasmus Universiteit, zondag gezegd in het radioprogramma Dit is de Dag (NPO Radio 1). Volgens Grosveld doorstond het Rotterdamse antilichaam afgelopen weken enkele cruciale tests op levende wezens. “Het medicijn zal er over vijf, zes maanden zijn. Voor het ontwikkelen van een medicijn is dit een heel snel traject.” Om welk farmaciebedrijf het gaat, kan Grosveld in deze fase nog niet zeggen.

Grosveld is één van de ontdekkers van het antilichaam, het hoofdbestanddeel van het coronamedicijn. Hij deed zijn ontdekking samen met collega-wetenschappers Berend Jan Bos (Universiteit Utrecht) en Bart Haagmans. “Dit antilichaam reageert op SARS1, het werkt het ook voor het huidige coronavirus, dat ook wel SARS2 wordt genoemd. Als er een SARS3 komt, is de kans groot dat het daar ook goed op reageert.”

Volgens de hoogleraar kan de impact van het medicijn enorm zijn. “Je kan het gebruiken als medicijn, als je al besmet bent en als preventief middel voor hoog-risicogroepen.” Grosveld zegt voor zijn onderzoek enkele tonnen subsidie te hebben gekregen van het kabinet.