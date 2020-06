Onbegrip aan Binnenhof over drukte bij betoging tegen racisme

Het samendrommen van demonstranten op de Amsterdamse Dam maandag is verkeerd gevallen bij een flink deel van de Tweede Kamer. De betogers hadden op zijn minst onderling 1,5 meter afstand moeten bewaren, vinden politici van VVD, CDA, PVV en FVD.

Voor de demonstratie tegen politiegeweld tegen zwarte Amerikanen kwamen ongeveer 5000 mensen opdagen. PVV-leider Geert Wilders begrijpt niet dat terrasgangers strikt afstand moeten bewaren maar dat voor “een linkse demonstrant” dat voorschrift “ineens niet meer” geldt. Hij noemt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema “corrupt” omdat ze “links boven de wet” zou stellen en wil justitieminister Ferd Grapperhaus naar de Kamer roepen voor tekst en uitleg.

“Zoveel mensen zo dicht op elkaar: dat moet je absoluut niet willen”, zegt Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA). Fractiegenoot Julius Terpstra spreekt van een “klap in het gezicht van de zorgverleners” die juist op adem hoopten te komen nu het coronavirus voorlopig beteugeld lijkt.

VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz vindt de beelden van een volle Dam “in coronatijd echt niet deugen”, hoe ze ook “de strijd voor vrijheid en gelijkwaardigheid” steunt. De demonstranten hadden afstand moeten bewaren en waar dat misging had moeten worden ingegrepen. “Ik zie foto’s waarop de burgemeester nota bene doodleuk tussen de mensenmassa staat. Zonder mondkapje, en lijkt zelfs binnen 1,5 meter. Wat is dit in hemelsnaam?”

Ook Van Dam heeft vragen aan Halsema. “Welke afspraken heeft zij op voorhand met de organisatoren gemaakt?”