Horecavoorman: gasten én ondernemers opgelucht

Horecavoorman Dirk Beljaarts heeft op rondreis langs enkele plaatsen in Nederland vooral opluchting geproefd onder de ondernemers en gasten op de terrassen. De directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ging hoogstpersoonlijk kijken bij etablissementen op stads- en dorpspleinen in Maastricht, Oegstgeest en Haarlem. “En maandagavond ga ik nog even kijken in Amsterdam.

Beljaarts bespeurde dat de heropening van de horeca vooral rustig en beheerst is verlopen. “Ik heb geen gekte gezien, geen rijen of ander gedoe. Alles verliep heel kalm. In gesprekken met gasten hoorde ik ook vaak terug dat mensen het zien als een beloning voor hun goede gedrag. Ze hebben zich goed aan de coronamaatregelen gehouden en nu mogen ze als dank weer het terras op en naar de restaurants”, aldus Beljaarts.

Zijn eigen bevindingen komen volgens hem overeen met het beeld in heel Nederland. Circa 35 contactpersonen en 240 regiobesturen lieten via het netwerk van Koninklijke Horeca Nederland weten dat de heropening overal prima verloopt. “Ik kreeg in berichtjes heel vaak een opgestoken duimpje terug en daar word ik heel erg blij van.”