Europarlementariër Manders stapt over van 50PLUS naar CDA

Europarlementariër Toine Manders is van 50PLUS overgestapt naar het CDA. Hij is onlangs lid geworden van de partij en gaat zich voor de CDA-delegatie in het Europees Parlement per direct “bezighouden met het beschermen van Nederlandse pensioenen en werken aan de vertegenwoordiging van ouderen in de politiek als speciaal ouderengezant”, meldt het CDA.

Manders zat sinds 2019 voor 50PLUS in het EU-parlement en had zich aangesloten bij de EVP, de Europese fractie van christen-democraten waar ook het CDA deel van uitmaakt. Nadat partijvoorzitter Henk Krol begin mei uit 50PLUS was gestapt, zei Manders zich te beraden over zijn politieke toekomst. “Ik heb me de laatste maanden echt heel ongelukkig gevoeld bij 50PLUS en de conclusie getrokken dat de belangen van mijn kiezers voorop moeten staan”, laat hij nu weten.

CDA-delegatieleider Esther de Lange: “Toine is al een jaar lid van onze christendemocratische EVP-fractie. Daar hebben we hem leren kennen als iemand waar we goed mee kunnen samenwerken. We delen ambities voor en zorgen over Europa.”